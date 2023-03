Nato: Stoltenberg, accolgo con favore ratifica Turchia su adesione Finlandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, accoglie con favore la decisione della Turchia di procedere con la ratifica dell'adesione della Finlandia all'Alleanza Atlantica. Lo ha dichiarato lo stesso Stoltenberg sul sito della Nato, in un messaggio video registrato. "Accolgo con favore la decisione odierna della Turchia di procedere con la ratifica dell'adesione della Finlandia alla Nato. Questo rafforzerà la sicurezza della Finlandia, rafforzerà la sicurezza della Svezia e rafforzerà la sicurezza della Nato. Spero che la Grande Assemblea Nazionale turca (Parlamento) voti per la ratifica il prima possibile", ha dichiarato Stoltenberg. "In un momento critico per la nostra sicurezza, questo renderà la nostra Alleanza più forte e più sicura", ha aggiunto. (Beb)