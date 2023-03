Fisco: Tripodi, riforma all'insegna dei valori liberali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delega fiscale approvata ieri in Consiglio dei ministri "annuncia una riforma del fisco all'insegna dei valori liberali, finalmente a favore dei contribuenti italiani, improntata ad un abbassamento generale della pressione fiscale, alla semplificazione e ad una lotta all'evasione che non sia uno spauracchio per gli italiani: ad un fisco onesto, corrisponderanno cittadini onesti". Lo afferma, in una nota, Maria Tripodi, sottosegretario di Stato agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale ed esponente di Forza Italia. "La riforma - prosegue Tripodi - prevede una diminuzione delle aliquote Irpef e l'eliminazione dell'Irap, per garantire un alleggerimento del carico fiscale su famiglie ed imprese. Meno tasse e una maggiore semplicità fiscale sono battaglie storiche di Forza Italia che il presidente Berlusconi combatte fin dal 1994 e rappresentano un obiettivo condiviso da tutti i nostri elettori. Siamo felici, finalmente, di poterlo realizzare". (Com)