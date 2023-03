Tunisia: ministro Trasporti segue preparativi aeroporto di Djerba per stagione estiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti della Tunisia, Rabie Majidi, segue i preparativi dell’aeroporto internazionale di Djerba, nel governatorato meridionale di Medenine in vista della stagione estiva. Lo ha riferito il ministero tunisino in una nota, spiegando che secondo i dati “la stagione sarà promettente”. Majidi ha evidenziato che sono in corso alcuni altri interventi a livello sull’aeroporto al fine di fornire le migliori condizioni per i passeggeri e completare i lavori sulla pista affinché sia garantito anche il rientro dei tunisini che vivono all’estero. Nell'ambito della preparazione del porto commerciale di Zarzis per la stagione stiva, il ministro ha ricordato le diverse attività svolte dal porto, “che assicura i viaggi dei tunisini all’estero da e per le zone di residenza”.(Tut)