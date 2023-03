Roma: Municipio XV, lavori su Braccianese Bis priorità assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da molti anni Via Braccianese non viene manutenuta. Il Municipio, dopo aver ottenuto dalla Città Metropolitana il rifacimento di Via Formellese, ha proseguito a lavorare per questa strada ottenendo l'inserimento nella lista delle opere giubilari". Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. "Grazie all'impegno quotidiano di questa amministrazione, a lavoro sul tema da un anno e mezzo con il Dipartimento Csimu e l'Assessorato ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, per cui voglio ringraziare per il lavoro costante l'assessora capitolina Ornella Segnalini e quella municipale Gina Chirizzi, metteremo fine a una vicenda che per oltre quindici anni non solo non ha visto epilogo ma continua a preoccuparci ogni giorno di più". Dopo aver ottenuto l'inserimento tra le opere giubilari quindi, "ieri in Giunta abbiamo votato una memoria per chiedere che gli interventi, insieme a quelli di Via Tiberina, vengano svolti prima di tutti. Per noi la Braccianese è una priorità assoluta, un'emergenza che con molta probabilità si risolverà dopo oltre un decennio con l'inizio dei lavori prima dell'estate".(Com)