Sardegna: continuità territoriale aerea, entro aprile il decreto con le nuove regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aiuti diretti alle compagnie aeree per l'avviamento di nuove rotte e la contribuzione diretta al passeggero sulla falsariga di quanto accade nelle isole Baleari. Sono queste le caratteristiche del modello sardo di continuità territoriale aerea che, come ha specificato l'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, oggi a Roma per un incontro con Enac e Università di Sassari, “sta velocemente prendendo forma” e vedrà la luce entro aprile. L'esponente della Giunta regionale ha spiegato che il disegno di legge che disciplinerà la continuità territoriale in salsa sarda disciplinerà “i diversi strumenti, tutti non alternativi ma complementari agli oneri di servizio pubblico, individuati come efficaci per superare le criticità e le rigidità dell’attuale sistema di continuità territoriale”. (segue) (Rsc)