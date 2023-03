Nato: Erdogan, Finlandia ha compiuto passi concreti per adempiere a impegni memorandum Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia “ha compiuto passi sinceri e concreti per adempiere ai propri impegni nel memorandum tripartito” firmato lo scorso giugno al vertice Nato di Madrid. Lo ha dichiarato oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nella conferenza stampa congiunta organizzata ad Ankara insieme all’omologo finlandese, Sauli Niinisto, durante la quale il capo dello Stato turco ha confermato la volontà di avviare il processo di ratifica in parlamento dell’adesione di Helsinki in seno all’Alleanza atlantica. “Sulla base della sensibilità dimostrata e dei progressi compiuti, abbiamo deciso di avviare il processo di approvazione in Parlamento relativo all’adesione della Finlandia alla Nato”, ha dichiarato il presidente turco. Secondo Erdogan, il processo di approvazione sarà avviato prima della chiusura della Grande assemblea nazionale turca prevista per le elezioni del 14 maggio.(Res)