Israele: ex capo Shin Bet, riforma giudiziaria farà precipitare il Paese nel burrone

- La riforma del sistema giudiziario proposta dall’attuale governo di Israele è come “un’automobile che precipita nel burrone”. Lo ha dichiarato in un’intervista trasmessa dall’emittente “Channel 12” l’ex direttore del servizio di sicurezza interno (Shin Bet), Nadav Argaman, secondo cui il primo ministro, Benjamin Netanyahu, è l’unica persona che può fermare “questa follia”. Nominato alla guida del servizio di sicurezza nel 2016 proprio dall’attuale premier, Argaman ritiene che sia stato Netanyahu a “spingere per questa mossa ed è lui che può fermarla”. Il primo ministro è accusato dall’opposizione e dai manifestanti di volere accentrare la giustizia sotto il controllo del governo mentre sono in corso a suo carico tre processi per presunta corruzione. Per l’ex capo dei servizi di sicurezza la riforma rappresenta “un cambio di regime, che trasforma legalmente Israele in una dittatura” e si è detto molto preoccupato per la spaccatura all’interno della società israeliana. (segue) (Res)