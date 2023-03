Nato: Stoltenberg, importante adesione Svezia e Finlandia non che accada nello stesso momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante che Svezia e Finlandia diventino rapidamente membri a pieno titolo della Nato, non che lo facciano nello stesso momento. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una dichiarazione video pubblicata sul sito della Nato. "Durante la riunione della scorsa settimana a Bruxelles", fra Turchia, Finlandia e Svezia, "tutti hanno riconosciuto che sono stati compiuti notevoli progressi nell'attuazione del memorandum trilaterale firmato a Madrid, e che una rapida ratifica da parte di Finlandia e Svezia è nell'interesse di tutti. La cosa più importante è che, sia la Finlandia che la Svezia, diventino rapidamente membri a pieno titolo della Nato, non che lo diventino esattamente nello stesso momento", ha dichiarato Stoltenberg. La decisione dello scorso anno di invitare le due nazioni nella Nato, ha continuato il segretario generale, "ha rafforzato in modo sostanziale le loro relazioni con l'Alleanza atlantica. Di conseguenza, la loro sicurezza è molto migliorata. Siedono al tavolo della Nato, si integrano nelle nostre strutture politiche e militari e si esercitano maggiormente con gli alleati. Entrambi i Paesi hanno ricevuto garanzie di sicurezza bilaterali da molti Paesi dell'Alleanza, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia. È quindi inconcepibile che la Nato non risponda se la Finlandia o la Svezia dovessero subire un attacco. La loro sicurezza è importante per l'Alleanza", ha aggiunto. "Mi auguro che il processo di adesione si concluda rapidamente e che Finlandia e Svezia entrino a far parte della famiglia Nato come membri a pieno titolo il prima possibile", ha concluso Stoltenberg. (Beb)