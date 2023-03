Diritti: Sala, Governo così umilia società, voglia di stravincere e passare sopra istanze del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noto nel governo una voglia di stravincere e di passare sopra le istanze del Paese ed è sbagliato". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la conferenza stampa di presentazione del presidio di domani davanti a Palazzo Marino, organizzato da Famiglie Arcobaleno, I Sentinelli di Milano e Cig Arcigay Milano dopo lo stop imposto al Comune alla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali. "Si possono fare molti esempi, il fatto di come stanno cercando di cambiare legge per eleggere il sindaco - spiega il sindaco - il disegno di legge oggi in parlamento porta a superare il ballottaggio e questo nasce dal calcolo elettorale, lo stravincere nella vita non va mai bene quello che sta facendo il governo ora è cercare di umiliare chi la pensa in modo diverso". Ha poi aggiunto "provate a chiedere ai giovani che sono i futuri adulti italiani cosa ne pensano, la società sta esprimendo dei bisogni e non va umiliata non va ignorata questo il tema rispetto al quale il governo si sta muovendo molto male", ha concluso Sala. (Rem)