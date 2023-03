Vaticano: Pena Parra su processo, anomalie da Ior, chiesi rapporto a Gendarmeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seconda e ultima giornata da testimone per il sostituto per gli Affari generali, monsignor Edgar Pena Parra, che oggi è stato ascoltato sulla questione del prestito non concesso dallo Ior alla Segreteria di Stato riguardo al mutuo per il Palazzo di Londra, nel corso della 52ma udienza del processo in corso in Vaticano. "Dopo il 'no' dello Ior al prestito, a fine 2019 mi mossi per trovare un'altra banca per estinguere il mutuo di Londra, per noi troppo oneroso – ha dichiarato Pena Parra – L'Apsa subentrò all'inizio del 2020. Doveva essere un'istituzione interna. L'Apsa ha trovato una linea di credito, e siamo passati dal pagare un milione al mese a 800 mila euro l'anno. Tutto si è concluso dopo l'estate del 2020, in settembre". Il monsignore ha espresso qualche dubbio sull'operato dello Ior. "Ero molto sorpreso dall'atteggiamento dello Ior - ha spiegato il sostituto - Farci aspettare tutti quei mesi facendoci spendere così tanti soldi e poi negarci il mutuo! Avevo il sospetto che l'atteggiamento dello Ior fosse dovuto a qualche contatto col gruppo avverso a noi, cioè con Gianluigi Torzi". (segue) (Civ)