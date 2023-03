Vaticano: Pena Parra su processo, anomalie da Ior, chiesi rapporto a Gendarmeria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pena Parra ha poi ammesso di aver chiesto "alla Gendarmeria" "un rapporto sullo Ior". "La preoccupazione – ha spiegato il numero tre vaticano – era che Torzi, uscito dalla porta, rientrasse dalla finestra nella vicenda del Palazzo di Londra". Alla domanda se fosse ricattato da qualcuno, Pena Parra ha risposto: "Il contrario lo dice la storia: il mutuo è stato pagato alla società a cui lo si doveva pagare" ed è servito "per pagare le rate a Cheney Capital. Io non sono mai stato ricattato da nessuno". Sulla vicenda di Cecilia Marogna, in cui ha autorizzato il versamento di complessivi 575 mila euro alla società slovena Logsic della ex manager sarda, il sostituto ha risposto: "Di questo mi parlò prima di tutto monsignor Alberto Perlasca, dicendomi che erano cose che il cardinale Becciu stava portando avanti. 'Ma io non posso firmare queste cose senza prima parlarne col Santo Padre'. Andai dal Papa e lui mi confermò la destinazione dei soldi. L'ho fatto sapere a Becciu, e lui mi ha ribadito che era una cosa che seguiva quand'era sostituto, cercando di favorire la liberazione di una suora rapita in Mali". Tuttavia, Pena Parra ha negato che durante il colloqui gli fosse stato fatto il nome di Cecilia Marogna. (Civ)