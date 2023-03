Fvg: assessore Lavoro, contro la crisi 200 euro in più per ogni nucleo familiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni famiglia del Friuli Venezia Giulia, purché con minori e titolare della Carta famiglia, potrà ottenere 200 euro in più per far fronte alla crisi economica, senza necessità di rendicontare l'importo, in aggiunta all'assegno base già riconosciuto nel pacchetto "Dote Famiglia". È quanto ha stabilito una delibera dell'a Giunta regionale, adottata oggi su proposta dell'assessore al Lavoro e alla Famiglia, Alessia Rosolen. Lo stanziamento regionale per il 2023 è di 30 milioni, per un totale di circa 80 milioni di euro nel triennio 2023-25. La domanda di accesso a Dote famiglia può essere presentata dai titolari di Carta famiglia da lunedì 20 marzo fino al 31 dicembre. (Frt)