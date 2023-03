Irlanda-Usa: premier Varadkar a Biden, grazie per sostegno a nostra posizione su Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo irlandese, Leo Varadkar, ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno nei confronti della posizione di Dublino in merito alla Brexit, negli ultimi anni. Durante un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente Usa, Joe Biden, il Taoiseach ha affermato che “ha fatto la differenza: e ora, con gli accordi di Windsor, abbiamo raggiunto una intesa fondamentale per l’Irlanda del Nord e per tutta l’Europa”. Il premier irlandese ha poi aggiunto di essere “ansioso” di accogliere Biden in Irlanda. (Was)