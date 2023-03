Veneto: la Dmo Dolomiti diventa fondazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dmo Dolomiti bellunesi è diventata una fondazione. Lo ha dichiarato l'assessore al Turismo regionale , Federico Caner che ha poi aggiunto: "Per il Veneto è un altro esempio virtuoso, in tema di governance, che segue il percorso fatto dalla Destination Verona & Garda Foundation. Dotare di natura giuridica le Organizzazioni di gestione della destinazione rappresenta il passaggio necessario per riunire in un unico soggetto, in questo caso a partecipazione pubblica, le competenze e le sinergie del mondo del turismo della montagna". La trasformazione in Fondazione di partecipazione, ha poi spiegato, "dovrà, infatti, essere anche l'occasione per dotare la Dmo Bellunese di risorse finanziarie, umane e organizzative adeguata alla rilevanza della destinazione bellunese anche in vista dell'importante appuntamento olimpico di Milano Cortina 2026, quando tutti gli occhi del mondo saranno puntati sulla provincia dolomitica. Belluno e Verona oggi rappresentano due esempi, due modelli da seguire per trasformare le Ogd da mero tavolo di concertazione, in presidi organizzati delle destinazioni turistiche del Veneto". (Rev)