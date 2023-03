Migranti: Battaglia (Pd), in Campidoglio 5 nuovi cittadini italiani, serve legge in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marim, Leonardo, Valeria, Kristi Mae Macalintal e Lelis Abbey sono cittadini italiani. Sono tutti neodiciotteni, da oggi simbolicamente cittadini italiani, le cui famiglie sono arrivate in Italia dal Peru, dalla Romania, dal Ghana, dalle Filippine e dall'Egitto. Lo dichiara la consigliera Pd e presidente della commissione Cultura Erica Battaglia. "Oggi hanno giurato sulla Costituzione, in Campidoglio, dove abbiamo celebrato una bella festa della cittadinanza, accogliendo la richiesta di queste ragazze e ragazzi che compiuti 18 anni hanno scelto di essere italiani. Una festa in cui abbiamo riconosciuto un diritto che viene reclamato da migliaia di giovani nati in Italia, ma non ancora riconosciuti italiani. Con la cerimonia di oggi festeggiamo anche l'Unita Nazionale, ma chiediamo al Parlamento italiano una legge sulla cittadinanza, che riconosca a chi è nato in Italia, vive nel nostro paese e frequenta le nostre scuole, di poter diventare cittadino italiano prima di raggiungere la maggiore età, anche se figlia o figlio di genitori stranieri. Chiediamo veri diritti e vera inclusione. Oggi auguri a Marim, Leonardo, Valeria, Kristi Mae Macalintal e Lelis Abbey, alle loro famiglie, al loro sguardo sul futuro", conclude. (Com)