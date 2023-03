Etiopia: epidemia di colera, 37 vittime negli ultimi sei mesi nelle regioni di Oromia e Somale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'epidemia di colera ha ucciso 37 persone negli ultimi sei mesi nelle regioni più colpite da una prolungata siccità in corso nelle regioni di Oromia e Somale. Lo rende noto l'Istituto di sanità pubblica dell'Etiopia (Ephi), che in un rapporto afferma anche che un'epidemia di morbillo ha causato 148 vittime negli ultimi 18 mesi. Per contenere l'emergenza sanitaria, le autorità locali hanno istituito dei centri di cura appositi. L'epidemia di colera è iniziata nell'agosto 2022 principalmente nelle regioni di Oromia e Somale, che secondo le Nazioni Unite stanno vivendo la peggiore siccità degli ultimi 40 anni.(Res)