- La Lega definisce il Nutriscore “una follia, economica e sociale, voluta e finanziata da lobby che pensano solo ai soldi e non alla qualità, alla tradizione ed alla salute”. Lo si legge in una nota della Lega, che aggiunge: “Più genuinità e sapori, meno chimica e laboratori! Come Lega difenderemo i prodotti italiani ora e sempre”. (Rin)