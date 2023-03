Speciale scuola: Municipio Roma XV: ok a defibrillatori in tutte le scuole comunali e formazione al corpo docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenta defibrillatori per le scuole comunali di Roma Nord e 14 corsi di formazione gratuiti per il personale scolastico. Così in una nota gli assessori del Municipio XV al Bilancio e alle Politiche Giovanili, Alessandro Cozza, e alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio. "Siamo davvero orgogliosi di essere il primo municipio in tutta la città ad aver attuato la delibera n. 120 votata all'unanimità nel 2018 in materia di formazione e diffusione di dispositivi Dea nei territori municipali. Un impegno di circa 40.000 euro - aggiungono - che con il presidente Torquati abbiamo scelto di impiegare proprio per l'acquisto di defibrillatori da distribuire agli istituti scolastici e per garantire corsi Bls-D completamente gratuiti rivolti a tutte le educatrici che vorranno partecipare. Un lavoro avviato alla fine dello scorso anno che proprio in queste settimane, dopo la consegna degli apparecchi a 18 scuole dell'infanzia, 10 nidi e 2 sezioni ponti, hanno visto prendere il via dei corsi di formazione sulle manovre di primo soccorso con l'uso del defibrillatore e sulla disostruzione; una formazione che fino a metà maggio vedrà coinvolte oltre 120 persone. La volontà di rendere le nostre scuole più sicure rientra nell'ottica più ampia di voler rafforzare la rete che stiamo costruendo tra questa amministrazione e i suoi quartieri, e più da vicino con chi li vive. Pensare che un solo dispositivo e delle semplici nozioni possano contribuire a salvare la vita dei nostri bambini e di chi frequenta quotidianamente la scuola e gli ambienti limitrofi, ci fa pensare davvero che questa sia la strada giusta per ricostruire una Comunità vera. Proseguiremo a lavorare in modo capillare in questa direzione, per rendere il nostro Municipio ancora più sicuro", concludono. (Rer)