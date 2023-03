Speciale scuola: Istruzione, Naddeo (Aran), bene firma Valditara e Zangrillo ad atto d’indirizzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Plauso per la firma dei ministri dell’Istruzione, Giuseppe Valditara e, per la Pa, Paolo Zangrillo, all’atto di indirizzo integrativo, che permette di completare con ulteriori risorse aggiuntive la parte economica del Ccnl 2019-21 per il comparto Istruzione e Ricerca e accelerare così la trattativa per chiudere il contratto”. Lo ha dichiarato Antonio Naddeo, presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran). “La prossima riunione all’Aran con le confederazioni e le organizzazioni sindacali è fissata al 23 marzo. L’auspicio è che il via libera all’atto di indirizzo integrativo possa favorire la conclusione della negoziazione, che, voglio ricordare, non riguarda solamente il mondo della scuola, ma anche l’articolato universo degli enti di ricerca, delle accademie e conservatori e delle università”, ha proseguito. “Mi auguro che anche da parte dei sindacati ci sia la volontà di chiudere nel più breve tempo possibile”, ha concluso Naddeo. (Rin)