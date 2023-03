Colombia: Petro, possibile integrare Accordo di pace 2016 con le Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, non esclude di ritoccare l'accordo di pace che il governo dell'ex capo di Stato, Juan Manuel Santos, firmò con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) alla fine del 2016. Il testo, ha detto Petro durante un incontro pubblico nella regione settentrionale di Antioquia, è stato disegnato su una idea di Paese passata. "Negli accordi di Pace non sono scritte le parole conoscenza, società e università. E non c'è neanche la parola industrializzazione", ha detto Petro secondo cui il testo sembra essere stato scritto "per un mondo romantico scomparso, come se si potesse guardare indietro e costruire un mondo rurale che non c'è più". L'idea del presidente, già strenuo difensore dell'accordo del 2016, è quella riflessa nello spirito del progetto di "Pace totale" offerto a tutte le altre formazioni armate attuali: far crescere la società nel suo complesso per disinnescare la violenza e le tensioni. (segue) (Mec)