Colombia: Petro, possibile integrare Accordo di pace 2016 con le Farc (3)

- Le organizzazioni armate con cui il governo sta trattando per un nuovo accordo di pace, ha avvertito Londono, continuano a minacciare coloro che otto anni fa avevano rinunciato alle armi e che oggi si trovano senza adeguata protezione dello Stato. "Signor presidente Petro, l'applicazione dell'accordo di pace corre un grave pericolo. Le organizzazioni con cui si vuole negoziare la 'Pace Totale' ci mettono nel mirino e il suo governo non risponde ai nostri appelli", ha scritto Londono in una serie di messaggi pubblicati sul proprio profilo Twitter. Il riferimento è al cosiddetto "Stato maggiore centrale", la fazione delle Farc che non aderì agli accordi di Pace del 2016 e con cui l'attuale governo ha aperto un tavolo negoziale. (segue) (Mec)