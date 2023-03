Colombia: Petro, possibile integrare Accordo di pace 2016 con le Farc (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elementi dello Stato maggiore centrale, denuncia l'ex combattente, hanno costretto 200 famiglie dei firmatari di pace ad abbandonare le loro terre: uno "sfollamento silenzioso" nella provincia di Antioquia, un "confino" in quello di Arauca. Londono, all'epoca conosciuto con il soprannome di "Timochenko", ha esortato il governo a presidiare con interventi umanitari gli Spazi territoriali di formazione e reinserimento, le località che avrebbero dovuto permettere il ritorno degli ex combattenti nella vita civile, e che sarebbero invece oggetto di continui assalti da parte delle bande rivali. "Rimaniamo in attesa di essere ricevuti dall'alto commissario di pace", ha scritto. "Presidente Petro, può sempre contare su di me e con i firmatari della pace per ottenere una pace stabile, duratura e con giustizia sociale per la Colombia. Ma non metteremo mai a rischio l'applicazione dell'Accordo di pace" del 2016, ha chiosato Londono. (segue) (Mec)