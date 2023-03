Colombia: Petro, possibile integrare Accordo di pace 2016 con le Farc (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio settimana Petro aveva annunciato l'avvio del negoziato con i cosiddetti "dissidenti" delle Farc. “Comincia un secondo processo di pace. Si istituisce un tavolo di dialogo tra il governo e lo Stato maggiore centrale”, ha scritto Petro in un tweet poco dopo che il procuratore generale della nazione, Francisco Barbosa, ha revocato i mandati di arresto nei confronti di 19 dissidenti dello Stato maggiore centrale. La sicurezza degli ex combattenti che hanno deciso di rinunciare alla lotta armata è da sempre uno dei temi più delicati dell'applicazione degli accordi di pace del 2016. Numerose sono le denunce, anche di organizzazioni internazionali, su attacchi sferrati da bande rivali nel tentativo ora di saldare antichi conti, ora per affermare la propria presenza sui territori "liberati". (segue) (Mec)