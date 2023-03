Colombia: Petro, possibile integrare Accordo di pace 2016 con le Farc (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Smantellando la struttura criminale, rinunciando alle azioni illegali, consegnando i beni ottenuti con i reati, offrendo informazioni utili alla giustizia e impegnandosi a una autentica riparazione delle vittime, i contraenti l'accordo potranno in cambio godere di un trattamento penale più morbido. Si parla di pene comprese tra i dieci e dodici anni divise in due segmenti: uno di vero e proprio carcere, senza benefici, di durata compresa tra i sei e gli otto anni, uno di pene sostitutive da quattro anni. Chi decide di aderire potrebbe dover restituire beni e asset allo Stato, potendo però trattenerne una parte pari al 6 per cento del valore complessivo. (segue) (Mec)