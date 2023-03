Colombia: Petro, possibile integrare Accordo di pace 2016 con le Farc (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo si è chiusa la quarta e ultima settimana del secondo ciclo di negoziati tra governo ed Eln. I negoziati si sono aperti il 13 febbraio in Messico. La ripresa dei colloqui tra il governo colombiano e l'Eln, una delle priorità della politica di "pace totale" del presidente colombiano, Gustavo Petro, è stata formalizzata il 21 novembre 2022, quando le parti hanno istituito un tavolo di dialogo per riavviare i negoziati di un accordo. Dopo un primo round di colloqui tenuto a metà dicembre a Caracas, capitale del Venezuela, le parti sembravano sul punto di congelare i colloqui a fine 2022, dopo che Petro aveva annunciato un "cessate il fuoco" bilaterale che però l'Eln ha sempre dichiarato di non aver concordato. Grazie a un ulteriore giro di tavolo, organizzato nuovamente a Caracas a metà gennaio, governo ed Eln hanno fissato il secondo round a Città del Messico. (segue) (Mec)