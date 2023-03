Mozambico: gas lacrimogeni a funerali di un oppositore, Hrw chiede al governo di aprire indagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione Human Rights Watch (Hrw) ha esortato il governo del Mozambico a indagare sull'uso di gas lacrimogeni da parte della polizia per disperdere le persone che hanno preso parte al funerale del popolare rapper Edson da Luz, meglio noto come Azagaia e strenuo critico del governo, morto la scorsa settimana nella sua casa nella capitale, Maputo, all'età di 38 anni. "È necessaria un'indagine imparziale per determinare se gli agenti si siano affrettati inutilmente a usare gas lacrimogeni", ha affermato in una nota Ashwanee Budoo-Scholtz, vicedirettore della divisione Africa di Hrw. I filmati dei social media hanno mostrato la polizia sparare gas lacrimogeni su un corteo di persone in lutto mentre si dirigeva verso la residenza ufficiale del presidente Filipe Nyusi, un'area vietata ai pedoni. Il carro funebre che trasportava la bara del rapper è stato autorizzato a passare davanti a una barricata della polizia, ma i pedoni sono stati costretti a prendere un percorso alternativo.(Res)