© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società Autostrade comunica in una nota che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 21 alle 24 di lunedì 20 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano Binasco, in entrata verso Bologna. In alternativa si consiglia di entrare a Vizzolo Predabissi sulla A58 Teem Tangenziale est esterna di Milano, o alla stazione di Lodi, sulla stessa A1. (Com)