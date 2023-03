Russia-Cina: Cremlino su prossimi colloqui Putin-Xi, focus su Ucraina e cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei colloqui che si terranno la prossima settimana, il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo cinese Xi Jinping discuteranno la situazione in Ucraina e la cooperazione militare tra Mosca e Pechino. Lo ha reso noto l'assistente del presidente russo per gli affari internazionali, Yuri Ushakov, parlando della visita di Xi Jinping a Mosca, che si svolgerà dal 20 al 22 marzo. Ushakov ha evidenziato che la Russia apprezza molto "la posizione riservata della leadership cinese" al conflitto in Ucraina e conosce il piano di pace introdotto da Pechino. "Sono sicuro che sia il nostro leader che il leader cinese scambieranno le loro valutazioni della situazione attuale del conflitto in Ucraina", ha detto Ushakov nel corso di una conferenza stampa. Secondo l'assistente presidenziale russo, Pechino "dimostra la sua comprensione delle vere ragioni dell'inizio del conflitto ucraino". Inoltre, Putin e Xi parleranno della cooperazione tecnico-militare con la partecipazione del ministro della Difesa Sergej Shoigu. Infine, l'assistente di Putin ha aggiunto che all'ordine del giorno saranno anche altri settori che riguardano la collaborazione bilaterale, inclusa l'energia. (Rum)