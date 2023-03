IGermania: per Cdu e Csu il principio “pace attraverso il commercio” è fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principio della “pace attraverso il commercio”, che ha animato la politica estera della Germania, è fallito nei confronti sia della Russia sia della Cina. È quanto sostengono l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu), che compongono il principale gruppo di opposizione al Bundestag, in un documento visionato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Per i popolari, la “pace attraverso il commercio” mirava a creare legami tra la Germania e gli altri Paesi ai fini del riavvicinamento. Tuttavia, altre regioni del mondo non hanno risposto a questo principio, ma hanno formulato “sempre più i propri interessi”. Tali aree hanno creato “una rete unilaterale di dipendenze guidate dall'utopia occidentale di pace e prosperità”, ora utilizzata “contro” la Germania “dalla Russia, ma anche dalla Cina”. Per Cdu e Csu, la conseguenza deve essere “lo sviluppo di un nuovo principio di azione della politica industriale, fondato sul fatto che anche la Germania e l'Europa formino e applichino chiari interessi”. (segue) (Geb)