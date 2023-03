IGermania: per Cdu e Csu il principio “pace attraverso il commercio” è fallito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento, intitolato “Sovranità con le proprie forze. Pietre angolari per una nuova politica cinese” non è stato ancora approvato dal gruppo dei popolari al Bundestag. Nel testo, “l'ascesa della Cina comunista” viene descritta come una “sfida centrale ed epocale del 21mo secolo per tutti gli Stati che vogliono mantenere, rafforzare e sostenere l'ordine internazionale basato sulle regole". Il rapporto tra la Germania e la Cina è strutturato sulla triade partner, concorrente economico e rivale sistemico. Al riguardo, Cdu e Csu evidenziano che “la Cina ha spostato l'equilibrio di propria iniziativa e ha chiaramente spinto il nucleo della relazione verso la rivalità sistemica”. Per i popolari, “la rivalità sistemica non è cercata dall'Europa, ma ci viene portata dalla Cina”, come dimostrano “non da ultimo” le iniziative di Pechino “nel contesto” della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Con le sue “dimensioni, forza finanziaria ed economica e potenza militare in rapida crescita, la Cina si sta trasformando nella più grande sfida dalla fine dell'era sovietica, anche ideologica”. Secondo Cdu e Csu, gli Stati liberaldemocratici hanno “sottostimato troppo a lungo questa sfida strategica per il mondo”. Pertanto, “è importante riconoscere questa realtà e reagirvi in maniera intelligente, coordinata e decisa”. In questa prospettiva, una nuova politica nei confronti della Cina promuovere per la Germania la capacità di resistere, difendersi e competere laddove Pechino cerca il confronto. Allo stesso tempo, dovrebbero essere formate e ampliate le intese con partner di “interessi e valori”. Con la Cina dovrebbe permanere una “disponibilità al partenariato laddove sia accettato apertamente, in modo trasparente e affidabile” da questo Paese. (segue) (Geb)