IGermania: per Cdu e Csu il principio “pace attraverso il commercio” è fallito (3)

- Inoltre, Cdu e Csu sollecitano l'elaborazione di una strategia dell'Ue per la Cina, nonché il rafforzamento da parte della Germania della politica per il clima nei confronti del Paese. Il governo federale dovrebbe potenziare cooperazione, diversificazione degli scambi e relazioni con i partner nella regione dell'Indo-Pacifico. In merito alla sicurezza e all'affidabilità delle catene del valore e delle importazioni di energia e materie prime, le dipendenze della Germania “esistenti ed emergenti” dovrebbero essere monitorate più da vicino. Per Cdu e Csu, “un disaccoppiamento dalla Cina non è né realistico né auspicabile dal punto di vista sia tedesco sia europeo”. Secondo i popolari, nella politica della Germania verso la Cina, è necessario “un consenso nazionale al di là dei confini di partito e gruppo parlamentare”. In questo modo, i principali partiti di opposizione alludono alla strategia per la Cina, che il governo federale sta elaborando e che dovrebbe essere resa noto dopo quella per la sicurezza nazionale, la cui pubblicazione è prevista nelle prossime settimane. In questo documento, la descrizione del rapporto triadico con la Cina verrà mantenuta, probabilmente evidenziando la componente della rivalità sistemica. (Geb)