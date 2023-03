Usa: Svb Financial Group dichiara bancarotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svb Financial Group, la holding proprietaria di Silicon Valley Bank, ha dichiarato bancarotta. Stando ai documenti depositati presso un tribunale di New York, la banca, che al momento opera con il nome di Silicon Valley Bridge Bank sotto il controllo della Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic), ente federale preposto all’assicurazione sui depositi bancari, non rientra nell’istanza di fallimento presentata dalla holding, che in questo modo potrà avvalersi dei supervisori del tribunale per trovare nuovi acquirenti per i restanti asset in suo possesso. Questi includono Svb Capital, una società di investimento che gestisce fondi per 9,5 miliardi di dollari, e Svb Securities. (Was)