Russia-Italia: assistente Medvedev su presunto attentato, Crosetto non dovrebbe "sopravvalutarsi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto non dovrebbe "sopravvalutarsi", pensando che la Russia stia preparando un attentato contro di lui. Lo ha affermato Oleg Osipov, un assistente del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. In precedenza, il quotidiano "Il Foglio" aveva riferito che l'intelligence italiana avrebbe scoperto informazioni secondo cui Medvedev avrebbe assegnato una taglia di 15 milioni di dollari per Crosetto, affidando il suo omicidio alla compagnia paramilitare russa Wagner. "Crosetto non dovrebbe sopravvalutarsi", ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" Osipov, aggiungendo che il ministro "non interessa a nessuno". (Rum)