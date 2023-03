© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo affrontando non un inverno demografico, ma una glaciazione demografica. Per affrontare questo problema, che è il nostro Pil demografico, la sfida è quella di un imponente piano economico, ma anche culturale, per rilanciare la centralità della famiglia". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Congresso della Cgil, a Rimini. (Rin)