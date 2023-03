Terremoto: commissario Castelli incontra assessora Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario straordinario per la Riparazione e la Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, che lunedì sarà ad Amatrice, ha incontrato a Roma il neo assessore ai Lavori pubblici e per la ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi. "Quello avuto con l'assessore Rinaldi è stato un incontro molto positivo, utile per fare la reciproca conoscenza e per cominciare a impostare l'intenso lavoro che ci attende nelle prossime settimane e mesi. Sono certo che, anche grazie alla preziosa collaborazione dell’Onorevole Paolo Trancassini, che si unito a noi in questo primo confronto, agiremo con spirito collaborativo e dedizione per dare ai cittadini del Lazio colpiti dal sisma le risposte concrete che meritano", afferma il commissario Castelli, al termine dell'incontro avvenuto presso la struttura commissariale. "La nascita della nuova Giunta - prosegue Castelli - ci consente di riportare a pieno regime l'interlocuzione con la Regione Lazio e di accelerare nel percorso di ricostruzione e riparazione economica, passando dalle norme ai cantieri. All'assessore Rinaldi, infine, ho confermato la mia volontà di programmare una serie di incontri specifici nei territori del Lazio colpiti dal Sisma e, del resto, già lunedì mi recherò nuovamente ad Amatrice per l’analisi periodica delle criticità che affliggono il comune martire del sisma del 24 agosto”, conclude Castelli. (Com)