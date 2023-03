Tunisia-Usa: firmato accordo per il contrasto al trasferimento illecito di beni culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari culturali della Tunisia, Hayet Ketat Guermazi, e l'ambasciatore degli Stati Uniti, Joey Hood, hanno firmato, ieri, un memorandum d'intesa in base al quale i beni culturali saranno protetti e saranno imposte restrizioni all'importazione e all'esportazione di materiali archeologici ed etnologici tunisini. Lo ha riferito una nota del ministero degli Affari culturali tunisino. La ministra Guermazi ha sottolineato l'importanza della firma di un memorandum d'intesa tra Tunisia e Stati Uniti contro il traffico illecito di beni culturali, considerando che tale documento sarà vantaggioso per entrambi i Paesi e contribuirà a rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo della conservazione e della protezione dei beni e del patrimonio culturale a livello nazionale e internazionale. Guermazi ha inoltre ricordato che la firma del protocollo d'intesa si inserisce nell'attuazione della Convenzione Unesco del 1970 relativa alle misure da adottare per vietare e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illecito di beni culturali e che ha esortato gli Stati ad adottare misure per vietarne e prevenirne il commercio illegale.(Tut)