Viabilità: Aspi, previste chiusure notturne sull'A4 per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi informa che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ampliamento alla quarta corsia dinamica e per lavori di pavimentazione, sono previste chiusure notturne scaglionate dalle 21 di lunedì 20 alle 5 di sabato 25 marzo. Nel dettaglio: dalle 21 di lunedì 20 alle 5 di martedì 21 marzo sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino; dalle 21 di martedì 21 alle 5 di mercoledì 22 marzo sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia; sempre nel medesimo orario tra mercoledì 22 e giovedì 23 marzo sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Milano/Torino. Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia. Nell'orario 21-5 tra giovedì e venerdì 24 marzo sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia. Infine nella notte tra il 24 e il 25 marzo dalle 21 verrà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, direzione Torino.(Com)