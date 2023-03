Fisco: Lupi, con riforma si passa dalle parole ai fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente si passa dalle parole ai fatti: l'obiettivo è pagare meno tasse; l'obiettivo è dare più risorse alle imprese per creare lavoro; l'obiettivo è quello di aumentare gli stipendi dei dipendenti pubblici, di aiutare le famiglie con un fisco più amico ed una burocrazia meno opprimente". Lo afferma, in un nota, il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Com)