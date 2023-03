Piemonte: Cirio, rapporto di serietà e rispetto con le istituzioni Europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il nostro Fesr è stato il primo in Italia ad essere approvato al punto che abbiamo i bandi già operativi è perché c’è un rapporto di serietà e rispetto con le istituzioni Europee. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine del bilaterale con la commissaria Europea alla Coesione e alle riforme Elisa Ferreira. "Grazie ai fondi di Bruxelles riusciamo ad ottenere dei fondi necessari per la transizione, la disoccupazione, le borse di studio e altri temi dove da soli non ce la faremmo. Il fatto che il commissario europeo ha riconosciuto al Piemonte di essere una regione virtuosa nel sapere ottenere i fondi e saperli spendere bene in tempo penso che sia una pagella positiva che possiamo intestarci e che ci rende orgogliosi", ha concluso Cirio.(Rpi)