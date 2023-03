Speciale difesa: Germania, Forze armate dovranno attendere almeno il 2025 per i nuovi obici semoventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) dovranno attendere almeno fino al 2025 i primi esemplari dei dieci obici semoventi Pzh 2000 che intendono ordinare al gruppo per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw). È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, che ha visionato i documenti sul relativo contratto inviati dal ministero della Difesa tedesco alla commissione Bilancio del Bundestag per l'approvazione. L'organo del parlamento federale discuterà della questione nella seduta del 29 marzo e l'autorizzazione è considerata sicura. Dal valore di circa 184 milioni di euro, la commessa comprende l’opzione di acquisto di altri 18 Pzh 2000. I nuovi obici semoventi andranno a sostituire i 14 che la Bundeswehr ha fornito all’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. Tuttavia, dai documenti del ministero della Difesa tedesco risulta che Kmw potrà consegnare i primi sei Pzh 2000 non prima del 2025. Se tutto va secondo i piani, altri quattro corazzati dovrebbero essere forniti alla Bundeswehr nel 2026. In un'altra comunicazione riservata sull'acquisto degli obici semoventi, il dicastero ha avvertito di imminenti ritardi, definiti “medio-alti” a causa della situazione tesa sul mercato dei componenti elettronici. Allo stesso tempo, il ministero della Difesa tedesco classifica il rischio di aumento dei prezzi come “molto significativo”. In precedenza, il titolare del dicastero, Boris Pistorius, aveva dichiarato che una rapida sostituzione dei Pzh 2000 trasferiti all'Ucraina rientra tra le sue sue priorità più importanti. (Geb)