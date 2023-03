Speciale difesa: Medio Oriente, movimenti palestinesi minacciano pronta risposta a operazioni Israele a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I portavoce dei movimenti estremisti Hamas e Jihad islamica palestinesi hanno minacciato di rispondere all’operazione condotta dalle Forze di difesa dello Stato di Israele (Idf) a Jenin sono rimasti uccisi quattro militanti palestinesi. In una nota, il portavoce del movimento palestinese Hamas, Abd al Latif al Qanou, condannando l’uccisione di un membro delle Briagate al Qassam, il braccio armato del gruppo che governa la Striscia di Gaza, ha affermato che il “crimine di assassinare gli eroi della resistenza a Jenin non rimarrà senza risposta, e il nostro popolo e la sua resistenza sono in grado di colpire l'occupazione e farle pagare il prezzo dei suoi crimini”. Nella nota Qanou ha dichiarato che “la resistenza palestinese in Cisgiordania rimarrà presente e si intensificherà, e nessuno potrà fermare la sua espansione o impedirle di rispondere ai crimini dell'occupazione". Anche il portavoce della Jihad islamica palestinesi, Tariq Ezz el Din, ha avvertito che "l'occupazione ha la piena responsabilità per il vile crimine di omicidio compiuto dalle forze speciali sioniste contro i combattenti e i mujaheddin del nostro popolo palestinese a Jenin e pagherà il prezzo di questi crimini". (Res)