Speciale difesa: Crosetto, persone base e centro del funzionamento delle Forze armate

22 luglio 2021

- “Le persone sono al centro e alla base del funzionamento di ogni organizzazione, soprattutto di quelle complesse come il mondo della Difesa. Le Forze armate, per la loro specificità e tipologia di impiego, infatti fondano le proprie capacità militari sulle competenze e sull’addestramento dei propri uomini e donne”. Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto augurandosi di poter incontrare a breve le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari. Al fine di evitare difformità di trattamento, l’incontro avrà luogo non appena sarà terminato l’iter di iscrizione all’albo di tutte le associazioni richiedenti. Al momento, infatti, solo 21 risultano iscritte correttamente. (Com)