Speciale difesa: Brasile, ministro Difesa presenta legge che regola accesso dei militari a incarichi pubblici

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa del Brasile, José Mucio Monteiro, ha consegnato al presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva un disegno di legge che obbliga il personale militare in servizio attivo a lasciare le Forze Armate in caso di decisione di partecipare alla vita politica del Paese. Il testo prevede che i militari che si candidano a una carica elettiva siano obbligatoriamente inviati alla riserva o che siano costretti a lasciare le Forze Armate. Il progetto, in fase di realizzazione in accordo con i comandanti di esercito, marina e aeronautica, sarà presentato in parlamento per la discussione. Obiettivo della legge è impedire al personale delle forze armate di alternare incarichi militari con incarichi politici. (Brb)