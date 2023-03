Anziani: Meloni, obiettivo è approvare ddl delega entro 31 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo varato il patto per la terza età, un disegno di legge delega che pone la basi per una riforma strutturale delle politiche in favore delle persone anziane, contro la loro marginalizzazione e solitudine. E' stata approvata in uno dei due rami del Parlamento senza alcun voto contrario, il nostro obiettivo è approvarla definitivamente entro il 31 marzo. Sono d'accordo che vada accompagnata da risorse adeguate". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Congresso della Cgil, a Rimini. (Rin)