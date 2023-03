Migranti: Bonessio (Ev), conferimento cittadinanza a stranieri conferma vocazione all'inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il sindaco Gualtieri insieme a numerosi rappresentanti dell'Assemblea capitolina ha presenziato alla cerimonia di conferimento della cittadinanza italiana a cinque ragazzi diciottenni nati in Italia da genitori di origine egiziana, rumena, peruviana, filippina e ghanese. Così in una nota Nando Bonessio, consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista. "Soprattutto in questo difficile contesto storico per il nostro Paese, - aggiunge - ringrazio l'assessore Andrea Catarci che ha dato seguito alla mozione presentata, tra gli altri, dalle consigliere Michela Cicculli, Nella Converti e Flavia De Gregorio, e poi approvata in Assemblea capitolina. Ogni anno nel giorno del 17 marzo in concomitanza con la 'Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera', nelle sedi municipali e capitoline si svolgerà una cerimonia pubblica per i/le diciottenni che hanno acquisito la cittadinanza italiana con l'impegno da parte del Comune a informare in modo capillare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno di età. Ritengo che questo sia un gesto di estrema civiltà che nel concreto esprime la grande vocazione all'inclusione e all'accoglienza della città di Roma e che mi auguro possa trovare sempre più applicazione nel nostro Paese attraverso l'adozione di una legge che superi la normativa attuale", conclude Bonessio.(Com)