Milano: Franzini (Unimi), su polo Mind ora spetta ad altri sostenerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo operando da anni per costruire il nuovo polo universitario nel distretto Mind, senza abbandonare tuttavia la nostra storia, cioè Città Studi, sorta per noi e grazie a noi cent'anni fa", ma "ora spetta soprattutto ad altri sostenerci nell'ultimo passo". Lo ha detto il rettore dell'università statale di Milano Elio Franzini, all'apertura della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023, che si è svolta questa mattina nella sede centrale di Via Festa del Perdono, riguardo la nuova realtà scientifica e didattica dell'università statale di Milano. "Il nostro Ateneo sta affrontando una fase cruciale, per nulla facile - ha aggiunto Franzini - quando si avviano grandi processi di trasformazione si è in preda di circostanze esterne che li rendono più perigliosi".(Rem)