Roma: assessore Sport, città pronta a Maratona e derby, serve impegno di tutti perché sia festa

- Roma "è assolutamente pronta" per la Maratona e per il derby di domenica "non stiamo improvvisando nulla" e "mi auguro che tutti ci mettano la testa affinché sia una grande festa". Lo ha detto l'assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato, a margine dell'inaugurazione dell'Expo Village 2023 di Acea Run Rome The Marathon al Palazzo dei Congressi di Roma. "Con la Prefettura, al comitato regionale per l'ordine e la sicurezza, abbiamo iniziato a parlarne da dicembre dello scorso anno, dal momento in cui era chiaro il calendario - ha spiegato Onorato -. Roma come grande città internazionale deve essere in grado di reggere l'urto di un'iniziativa del genere. Ci sono stati degli accorgimenti: la Maratona inizia 30 minuti prima, tocca solo in parte il percorso e l'area di sicurezza dell'Olimpico. Mi auguro che tutti ci mettano la testa affinché sia una grande festa". (segue) (Rer)