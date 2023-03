Ue: Commissione revoca parte della richiesta a Italia su recupero aiuti concessi a compagnie aeree operanti in Sardegna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella decisione odierna, si legge nella nota dell'esecutivo Ue, "la Commissione ha parzialmente revocato la decisione del 2016 per quanto riguarda EasyJet e Volotea". Allo stesso modo, la Commissione ha deciso di ritirare la sua decisione in relazione a Ryanair. L'esecutivo Ue, continua la nota, "riesaminerà ora il sostegno pubblico concesso dall'Italia a EasyJet, Volotea e Ryanair, ai sensi delle norme dell'Ue sugli aiuti di Stato, alla luce degli orientamenti forniti dalla Corte europea di giustizia. In particolare, la Commissione valuterà se l'aiuto concesso alle compagnie aeree non vada al di là di quanto un operatore privato sarebbe disposto a offrire nelle stesse circostanze (il cosiddetto "principio dell'operatore in un'economia di mercato"), conformemente alla metodologia stabilita dalla Corte di giustizia nella sua sentenza. (Beb)