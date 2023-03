Migranti: Pd Campidoglio, giornata cittadinanza passo di civiltà, Parlamento deve ampliare non negare diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma oggi è davvero città dei diritti e dell'inclusione. Abbiamo celebrato la Giornata dell'Unità Nazionale con la cerimonia di conferimento in Campidoglio della cittadinanza italiana a cinque ragazze e ragazzi neodiciottenni originari di Peru, Romania, Ghana, Filippine ed Egitto. Le nuove cittadine e i nuovi cittadini hanno ricevuto dalle mani del sindaco Gualtieri una copia della Costituzione e dello Statuto di Roma Capitale. È una giornata molto significativa ed emozionante per Roma. Lo dichiara il gruppo consiliare del Partito democratico in Campidoglio. "Vogliamo esprimere i nostri auguri alle nuove cittadine e ai nuovi cittadini. Abbiamo approvato e sostenuto una mozione per i diritti. Il diritto di chi nato da cittadini stranieri, compiuti 18 anni, - aggiungono - può chiedere e ottenere la cittadinanza italiana. Il diritto ad ottenere questo riconoscimento nel più breve tempo possibile. Ringraziamo il sindaco Gualtieri, l'assessore Catarci, gli uffici capitolini per la collaborazione, la presidente della commissione capitolina Politiche Sociali Nella Converti che insieme alla presidente della commissione Pari opportunità Michela Cicculli e al delegato per le Politiche giovanili Lorenzo Marinone hanno promosso questo impegno e questo passo di civiltà. Nella stessa mozione si chiede al Parlamento una nuova legge per la cittadinanza, procedure più eque, inclusive e rapide, che riconoscano i diritti di chi vive nel nostro paese e ha genitori non italiani e a quanti, bambine e bambini, ragazze e ragazzi pur essendo nati in Italia non possono oggi ottenere la cittadinanza prima dei 18 anni. Oggi chiediamo di più. Che il Parlamento italiano estenda e non neghi i diritti e che questo passo si compia anche nei confronti dei figli delle coppie omogenitoriali. I diritti non sono concessioni e non sono regali", concludono.(Com)