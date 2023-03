I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zimbabwe: tribunale rifiuta di archiviare accuse contro deputato di opposizione detenuto da giugno - Un tribunale di Harare, capitale dello Zimbabwe, ha rifiutato di archiviare un'accusa di istigazione alla violenza formulata contro un deputato dell'opposizione detenuto dal giugno scorso nel carcere di massima sicurezza della città. Arrestato insieme ad altri membri del partito Coalizione dei cittadini per il cambiamento (Ccc), Job Sikhala è stato accusato di presunto incitamento alla rivolta durante le proteste scoppiate nel giugno scorso fra il Ccc e i giovani del partito al governo, Zanu-Pf dopo l'assassinio dell'oppositore Moreblessing Ali. Il magistrato Marewanazi Gofa ha stabilito che ci sono prove "schiaccianti" contro Sikhala, deputato nel Zengeza West. “La corte non può, quindi, ignorare tutte queste prove; perché le prove richiedono una risposta da parte dell'accusato", ha dichiarato Marewanazi. Il legale di Sikhala ha annunciato ricorso contro la sentenza, ricordando che in caso di condanna il suo cliente non potrà partecipare alle prossime elezioni, che dovrebbero tenersi ai primi di agosto. La data ufficiale non è tuttavia ancora stata stabilita. (segue) (Res)